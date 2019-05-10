سلمان خان يهدي كاترينا كيف سيارة فخمة..والأخيرة تتباهى بها!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 12:40 صباحاً - نشرت نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif صورًا على حسابها الخاص في انستقرام، تُظهر الهدية الفخمة التي قدمها لها Salman Khan سلمان خان ، وهي عبارة عن سيارة رينج روفر باللون الأبيض، حيث عرضتها بفخر أمام المعجبين عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت أيضًا خطأ مقولة إنّ المرأة لا تملك مهارات في القيادة.



كاترينا شاركت متابعيها على انستقرام صورة للسيارة الفخمة البيضاء، بينما كانت تتكئ عليها وهي ترتدي ثوبًا أحمر قصيرًا مع قميص جينز، وعلقت عليها بالقول: "أشكرك مودي موتورز، جاكوار لاند روفر، وورلي، على التجربة الرائعة".

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وأفادت التقارير أنّ السيارة قد قدمها صديق كاترينا السابق النجم سلمان خان، وهو شريكها في الفيلم الجديد "Bharat" الذي يجمع المخرج علي عباس ظفر مع كاترينا بسلمان، مرة أخرى على الشاشة بعد أفلام قديمة مثل "مين بيار كيون كيا"، و"يوفراج"، و"شريك"، و"ايك ذا تايغر"، و"تايغر زيندا هاي".



وكان معجبو كاترينا أيضًا متأثرين بهديتها الجديدة، وبحسب ما ورد، فقد اشترى سلمان أعلى طراز من سيارة رينج روفر في مارس من هذا العام، حيث تملك كاترينا بالفعل سيارة Audi وتمكنت من الحصول على رقم التسجيل نفسه للسيارة الجديدة، وتقدر تكلفة السيارة ما بين 1.82 إلى 4.05 مليون روبية في الهند.

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مهنيًّا، تتطلع كيف إلى إطلاق فيلمها "Bharat" في عيد الفطر المبارك، وترسخ تلك الصورة الأخيرة أنها بدأت بالفعل الاحتفالات والترويج للفيلم على السوشيال ميديا.



يشار إلى أنّ فيلم كاترينا الأخير كان " Zero"، إلى جانب شاروخان Shah Rukh Khan وبطولة انوشكا شارما Anushka Sharma في دور بارز، وتعرّض للفشل في شباك التذاكر.