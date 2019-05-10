جو رعد ينتقد سيرين عبد النور ..لهذا السبب!

انتقد الفنان ​جو رعد​ الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من وجهة نظره كخبير ماكياج على مشاهدها في حلقة أمس من مسلسل «الهيبة»، حيث اعتمدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في جميع مشاهدها في مسلسل “الهيبة الحصاد”، على الظهور بأحمر شفاه لافت، وأثار هذا اللوك تساؤلات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب ظهورها به طوال الوقت، مما دفع أيضا الفنان جو رعد أن يعلق من خلال حسابه الخاص عبر “تويتر”: “سيرين عبد النور إمرأة جميلة أما مهنياً، بالنسبة لرموشك وحمرتك أنت ونايمي ما بيقطعوا! بالنسبة للتعنيف يللي تعنفتيه وصوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا! وحمرّتك الحمرا ما انزاحت ولا اتلطخت بتمنى ما تزعلي وبعرفك كريمة الأخلاق وما تقوليلي إنه رموشك و حمرتك طبيعيين”.

وتباينت التعليقات على انتقاد جو حيث علقت إحدى المتابعات :«شو خص الحومرا الحمرا وبأنو تلطخ مهو ضربها على اديها وخفف انتقدات لانو المشهد مقنع مليون بالمية»، فيما علق آخر :«يمكن المشهد كان إنو خوفها بالتكسير نظراً إنو هي صحفية او بتظهر بالتلفزيون مش عم دافع بس انا كنان استفزني المشهد وحاولت لاقيلو تبرير».

وانتقد البعض عبد النور بسبب اهتمامها الزائد بجمالها ليلاً نهاراً، حتى أثناء نومها لا تنسى وضع أحمر الشفاه ولا تستغني عنه أيضاً، وظهرت عبدالنور في حلقة يوم أمس من مسلسل “الهيبة الحصاد” الذي تلعب فيه دوراً بطولياً إلى جانب النجم السوري تيم حسن، بكامل أناقتها، مع إطلالة الفستان الكحلي اللون ممزوج بألوان الزهري، والأصفر والأزرق على أشكال ورود وزهور، من اختيار الستايلست اللبنانية كارول أبو خالد، التي تهتمّ بإطلالات شخصيّات “الهيبة”، فيما وقّع الفستان Dolce Farfalla. . .