شاهد: ريهام سعيد لـ آيتن عامر “ردّي هيوجعك بس إنتي صعبانة عليا”!

وضحت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” موقفها من حديث الفنانة آيتن عامر عنها خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، ورفضت ريهام الرد عليها ، بعد قول الأخيرة إن الأولى لا تستطيع التمثيل بشكل جيد، وتحتاج للدراسة؛ لأن خبرتها قليلة وقالت سعيد: إنها تحترم الفنانة وفاء عامر، الشقيقة الكبرى لآيتن، لافتةً إلى أنها لم تعتد على وجع أحد، ولذلك ستلتزم الصمت وكتبت ريهام سعيد، عبر إنستغرام: “آيتن عامر مش هرد عليكي احترامًا لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هيوجعك، وأنا متعودتش أوجع حد، بس إنتي صعبانة عليا”.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر، تحدثت عن خلافها مع ريهام سعيد، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج “شيخ الحارة”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عبر فضائية “القاهرة والناس”، قائلة: “إن ريهام ممثلة جيدة، لكنها تحتاج الاستعانة بورش التمثيل”، وأضافت: “يُعجبني في ريهام سعيد أنها لا تهتم بمظهرها أمام الجمهور أثناء التمثيل، حيث ابتعدت عن وضع المكياج في دور الفتاة الصعيدية، لكن كأداء، تظل مذيعة؛ لأن خبرتها قليلة”.