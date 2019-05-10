دنيا بطمة تبكي على الهواء وتطلب السماح من حلا الترك.. شاهد!

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة خلال لقائها في برنامج “حلوة رمضان 2019 ” في مقطع وهي تبكي، حيث أعربت عن ندمها الشديد على أي خطأ صدر منها في حق الفنانة الشابة حلا الترك إبنة زوجها المنتج محمد الترك، وحماتها، وذلك من خلال طلب السماح منهما، مؤكدة أنها هي أيضًا سامحتهما على “غلط” صدر منهما في حقها، وقالت في تصريحاتها : “أنا إنسانة قوية لكن بقلبي في مساحة كبيرة من التسامح.. خليني أتكلم عن موضوع وايد إتكرر.. بس جيه اليوم أعتقد خصوصًا أننا في شهر رمضان اللي نتكلم عنه ونحط النقط على الحروف”.

وإستطردت باكية: “الضجة اللي صارت إنه دنيا بطمة خطفت الرجال ودنيا بطمة إنسانة شريرة.. كانت السكاكين تجيي على قلبي.. بس اللي ما يعرفه الناس إني أنا إنسانة جدًا، طيبة يعني حبيت حلا وحبيت إخوانها يمكن بعض الأحيان أتكلم بشراسة حالي متل حال أي بنت أبي أدافع عن نفسي بس بالشهر ما بقول إلا الله يسامح كل واحد” وأضافت “أنا أخطأت فيكم أو أنتم غلطتوا بحقي في يوم من الأيام، أبي أقولكم سامحوني رغم أني إنسانة طيبة عمري ما أذيت أحد ولا أقدر أؤذى أحد في يوم من الأيام”.

وقالت : “لهذا بقولهم في هذا شهر، المسامح كريم وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أحلى، وبقولكم كل عام وأنتم بخير سواء أم زوجي وعيال زوجي بقولكم إن شا الله عامكم يكون جميل”، واختتمت حديثها: “إذا أخطأت في يوم من الأيام بحق أحد منهم أو غيرهم بقولهم سامحوني.. وأنتم الله يسامحكم إذا في يوم من الأيام غلطتوا في حقي.. الإنسان في لحظة غضب بيقول أشياء مو فيه فيطلع نفسه غلط… دايما في لحظة الغضب مفروض نمسك نفسنا ونفكر قبل ما نتهور”.

وسبق وأن علّقتْ الفنانة المغربية، دنيا بطمة، على تصريحات إبنة زوجها، الفنّانة الشّابّة، حلا الترك، برغبة عودة أبيها المُنتج، محمد الترك لوالدتها، منى السابر، قائلة، إن حلا تعيش في أحلام الطفولة، ولا تدرك ما تقوله، وحديثها عن عودة أبيها لأمها، يُعبّر عن رغبتها وأمنيتها فقط. وأضافتْ بطمة، في فيديو نُشر عبر “إنستغرام”: “خليها تيجي تشوف أبوها الأول وبعدين تدّعي إنه يرجع لأمها”.