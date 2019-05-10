شاهد: فجر السعيد لأصالة “إحتمال أرجعلك إذا ما أعلنتي التوبة” !!

يبدو أن الأزمة ما زالت مشتعلة بين الفنانة أصالة والإعلامية فجر السعيد، ويبدو أنها إزدادت إشتعالا عقب ظهور الفنانة أصالة ببرنامج ”عائشة شو“، الذي تُقدمه الإعلامية عائشة عثمان، وما صرحت به أصالة حول فجر السعيد حيث صرحت بأنها لا تعرف فجر السعيد، ولا يعني لها التعرف عليها، ووصفتها أصالة بأنها من الشخصيات التي تُحب أن تتمسح بالمشاهير، منوهًة إلى أنها لا تحترمها على الإطلاق، لأن ما تفعله وما تقدمه هدّام، لذلك لا تُحب مشاهدة أعمالها، لترد عليها الإعلامية فجر السعيد وبقوة، حيث نشرت يوم أمس عبر حسابها الشخصي على “تويتر” قائلة :” أصاله فديتج موضوعج بالنسبه لي خلص وما جاچ مني كافي عليج .. أنتي اليوم بمواجهة الشعب البحريني الذي نلتي جنسيته بطريقة ما… ومع ذلك لا تذكرينه أبداً إلا فيما ندر وبحفلاتج العنائية لا تغنين بحريني وبمناسباتهم الرسمية غايبة …عيل على شنو خدمات جليلة لانها غنت في بيت شيخة”.

وتابعت اليوم أيضا قائلة “أصالة عقب رمضان إذا الله عطانا عمر لنا عودة “.