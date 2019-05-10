عمرو دياب بالصدارة.. إليك قائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان!

تصدر الفنان والمطرب المصري عمرو دياب قائمة النجوم الأعلى أجرًا في إعلانات شهر رمضان 2019، حيث حصل على مبلغ مليون و300 ألف دولار”، كما أن أجور الفنانين في إعلانات شركات الإتصالات هي الأعلى، وبحسب المصادر فإن شركة فودافون هي الأعلى إنفاقًا على إعلانها في رمضان والذي قدمه الفنان المصري عمرو دياب بصحبة 10 نجوم من الصف الأول يرصد فيه قصة حياته من بداياته بمحافظة الشرقية وانتقاله إلى بورسعيد وصولاً إلى مجده الحالي، حيث حصل ” دياب” على مليون و300 ألف دولار، وأضاف المصدر أن الفنان محمد رمضان والفنان تامر حسني ونانسي عجرم والنجم الأمريكي فان دام الذي شارك النجم محمد رمضان في إعلان “أقوى كارت في مصر”، الخاص بشركة إتصالات مصر، جاءوا بعد عمرو دياب.

وجاء في المركز الثاني في نسبة الأجور بعد عمرو دياب الذي تصدر القائمة النجم الأمريكي فان دام يليهما الفنان محمد رمضان بإعلان شركة “اتصالات”.

واستعانت شركة “أورانج” هذ العام بالفنان تامر حسني والمطربة اللبنانية نانسي عجرم لتقديم إعلانها الجديد في رمضان وتخطى أجر نانسي، تامر حسني الذي جاء في المرتبة الخامسة.

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أ جور الفنانين في إعلانات شركات الاتصالات في مصر وفقًا لما كشفته المصادر:

– عمرو دياب، مليون و 300 ألف دولار.

– النجم العالمي فان دام، 750 ألف دولار.

– محمد رمضان، 410 آلاف دولار.

– نانسي عجرم، 351 ألف دولار.

– تامر حسني، 170 ألف دولار،.