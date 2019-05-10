انهيار دينا الشربيني في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٤ من مسلسل زي الشمس للفنانة دينا الشربيني، بالعثور على جثة امرأة ملقاة في النيل، ومع التحريات اتضح أنها جثة فريدة أخت نور.

تسترجع نور الماضي وعلاقتها بعمر خطيبها السابق، وزوج اختها الحالي، وأيضًا حياة اختها والتي كانت مليئة بالفوضى وعدم الإلتزام بالتقاليد والعادات

الأخلاقية الموروثة، فهى كانت دائمة السهر والرقص مع الأولاد، فضلًا عن شربها للكحول والسجائر ، ووالدتها لم تعنفها على أفعالها بل على العكس فريدة تشبه والدتها، ولكن نور هى المختلفة كثيرًا عنهما ولا تشبههما.

تنتهي الحلقة بمجئ الظابط حسن إلى منزل نور ليبلغها بخبر وفاة اختها فريدة، ولكن يجد والدتها فيقول لنور انه يريدها في أمر خارج المنزل، ولكن الأم تحس بأن هناك شئ يتعلق بٱبنتها، وفي نفس الوقت يكون عمر زوج فريدة موجود ويذهب مع الظابط ونور، وتلاقي نور نفسها داخل المشرحة، وتتعرف هي وعمر على جثة أختها وتنهار وتسقط على الأرض رافضة موت اختها.