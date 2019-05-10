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اشعلت حلقة "رامز في الشلال" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لليوم الرابع والتي استضاف فيها نجم الزمالك التونسي فرجاني ساسي، والذي يقدمه الفنان رامز جلال.
ويغيب فرجاني ساسي عن الزمالك منذ مباراة حسنية أغادير في دور الثمانية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويذكر أن حلقة "رامز في الشلال"تكون مسجلة منذ أشهر.
وجاء في تعليقات الزمالكاوية على لقطة ضرب ساسي لرامز جلال "أضرب بيد من حديد يا فرجاني".
وسخر البعض وقال أن رئيس الزمالك سوف يقيم قضية على البرنامج الذي يذاع في قناة MBC مصر، بسبب
أما عن فكرة البرنامج فتدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ مكان ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ تبدأ اﻹﺛﺎرة والرعب للضيف، ثم تظهر "غوريلا مفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم الضيف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حلقة رامز في الشلال.. جماهير الزمالك لساسي: اضرب بيد من حديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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