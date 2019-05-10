في طلقة حظ.. إيمي سالم تُبلغ الشرطة عن مصطفى خاطر

يدخل عبد الصبور في الحلقة الرابعة من مسلسل طلقة حظ، في حالة عصبية شديدة، بعد الخبر الذي شاهده على التلفزيون بالعثور على جثة شاب وفتاة، ويقوم بتكسير التلفزيون ومعاملة أهله بعصبية.

وينزل عبد الصبور في الشارع، وكلما

وجد ضابط شرطة يشعر بالخوف الشديد، ويقرر في الأخير السفر إلى اليونان، وهو في المطار تأتي إليه فتاة، التي تجسد دورها الفنانة إيمي سالم وتجلس بجانبه، وتطلب منهأن يذهب معها، وتبلغه أن الشرطة تبحث عنه.

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وبالفعل يذهب معها، وعندما يصلان إلى فيلاتها، تتركه لتتحدث في الهاتف، ووتتصل بالشرطة وتقول لهم، أنها تريد أن لديها شخص قام بجريمة قتل وتريد أن تُبلغ عنه.

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.