في زلزال.. ماجد المصري يوبخ محمد رمضان بسبب فقره

تشهد الحلقة الرابعة من مسلسل زلزال، أحدث مثيرة، حيث يكتشف خليل السياح، الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري، عن حب إبنته لمحمد حربي "زالزال"، الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، كما يعلم أنها تقابله دون إذنه أو علمه.
ويقوم خليل بضرب ابنته وتعنيفها وتهديدها بالضرب مجددًا،إذا حاولت مقابلة زلزال مرة ثانية، كما يستدعي زلزال إلى منزلة، ويوبخه ويسخر منه، بسبب فقره، ويقول له أنه فقير ومن طبقة اجتماعية غير طبقة ابنته أمل.
وتحلم صافية، التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحة،
، إنتاج شركة سينرجى، ويؤدي بطولته كوكبة من ألمع نجوم الفن.
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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