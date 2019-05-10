مي عز الدين: "البرنسيسة بيسة" تحدي جديد بالنسبة لي

قالت الفنانة مى عز الدين، ان شخصية الجدة سكسكه فى مسلسلها "البرنسيسه بيسه" المعروض حصريا على قناة الحياة يمثل تحد من نوع اخر امام الشخصيات المتعددة التى قامت بها من قبل في اعمالها السينمائية والتليفزيونية، فهي سيدة عجوز شرسة ومشاغبة ودورها معقد ومرتبك ويلعب الماكياج دور كبير في اخفاء ملامحي بحيث لا يمكن للمشاهد توقع اسم

الممثلة، بالاضافة الى شخصية "بيسه "الطباله فى فرقة موسيقية والتي ترتكب في كل فرح مصيبة.

وأضافت مى أنها تعود من خلال هذا المسلسل الى عالم الكوميديا مع اثنين من اشهر كتاب الدراما مصطفي عمر وفاروق هاشم، حيث سبق لها اداء الشخصيات المتعددة في العمل الواحد.

حيث تمارسها الشخصيات التي تجسدها بثقة واقتدار فى معظم اعمالها السينمائية والدرامية ففي فيلم " ايظن" ظهرت فيه بثلاث شخصيات" نسمة وعفت وزبدة".. وفي فيلم "شيكامارا" ظهرت بشخصيات "شكرية وشيكامارا وجايدا"، وفي مسلسل حالة عشق قدمت شخصيتى ملك وعشق.

وتدخل مى عز الدين هذا العام بقوة الى عالم الكوميديا لتنافس النجوم الكبار يصاحبها تشكيلة كوميدية مخضرمة من نجوم الكوميديا المقتدرين ضياء المرغنى واحمد حلاوة وليلى عز العرب وايمان السيد وسامى مغاورى وسليمان عيد وحجاج عبد العظيم.