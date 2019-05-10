في الواد سيد الشحات.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يسرقان جوهرة المهراجا

يواصل سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، في الحلقة الرابعة من مسلسل الواد سيد الشحات، محاولتهم لسرقة جوهرة المهراجا، وبالفعل ينجحون في سرقتها والفرار من قصر المهراجا.

ويبحثون عن مشترى للجوهرة، ويجدون لها يثمنها لهم بـ 2 مليون دولار، لكنه لا

يشتريها منهم، لأن الشرطة تبحث عنها، وبعدها ويذهبون للدكتور وليد، الذي كانوا قد شاهدوه مع المهراجا من قبل، ليشتريها.

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ويحاولون بيع الجوهرة له، ويستخدمها في تشغيل آلة العودة بالزمن للوراء، فيطالبه سيد

وشقيقه وزوجته، بالرجوع لـ سنوات ماضية، حتى لا يأخذوا أموال عبده السحاوي، وتنحل أزمتهم معه، ولكن آلة الزمن تعود بهم لعام الشمس وعصر الملك خوفو.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.