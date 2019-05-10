كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحلقة الرابعة من "هوجان".. محمد إمام وكريم محمود العزيز يعثران على "وردة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "هوجان"، بطوله الفنان محمد إمام، حيث شهدت الحقلة أجواء من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

وبدات أحداث الحلقة، بإبلاغ الشرطة عن هوجان ونوجة، من طليقها، مدعيًا أنها مازالت زوجته، وتمارس الرزيلة مع رجل غريب، ولكن تبين أنها طليقته، وتم الإبلاغ عن طليقها.

فيما شهدت الحارة الكائنه بيها "نوجة"، مشاجرة كبيرة بين "هوجان"، وطليقها، في صباح اليوم الثاني، وقام "هوجان"، بقوته الخارقة، أن يكسح طليق نوجة أمام الحارة، لعدم التعرض لها مرة ثانية، فيما قام "هوجان" بمغادرة الحارة بعد ذلك.

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وعلى الجانب الآخر، تواصل كريم محمود عبدالعزيز، والذي يجسد دور "لطفي الحراق"، مع الفنان محسن منصور "رضا منفاخ"، وأبلغه أنه عثر على عنوان خالة "وردة"، وقاموا بسرقة سيارة حتى يستطيعوا أن يسدد المبلغ الذي اتفقو عليه مع "منفاخ"، مقابل أن يدلهم على "وردة".

ولم يجد "هوجان"، مفر من التشرد بالشوارع، فذهب لوالد "حورس"، بالمسجد، وقام بالعمل بالمقهى الخاص بيه، ليتصادف "لطفي الحراق، وحورس"، بـ"هوجان"، واصطحبوه معهم في بيع السيارة، وذهبو لـ"منفاخ"، واعطاهم عنوان، خالة "وردة"، وبعد ان دفع "الحراق"، مبلغ خمس الاف جنيه، وحلق ذهب سرقه من والدته، لم تدلهم خاله ورده، وادعت انها لا تسمع، ولا تعلم عنها شيئ.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.