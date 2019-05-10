كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقه الرابعة لولد الغلابة تتصدر ترند تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، يحقق نجاحات كبيرة ويستقبل ردود أفعال إيجابية، فحقق إسم ولد الغلابه عقب عرض الحلقة الرابعة ترند عبر تويتر مصر.

عرضت قناة "mbc مصر" الحلقة الرابعة من مسلسل"ولد الغلابة"، للنجم أحمد السقا، وشهدت عدة أحداث مثيرة فى إطار درامي تشويقي.

فبدأت الحلقة بمعرفة "عيسي"، أحمد السقا، مدرس تاريخ بإحدي المدارس أن "ضاحي" تاجر المخدرات محمد ممدوح، قام بتصويره أثناء نقله مادة "إكتروكس"، من الصعيد إلي القاهرة، وذهب إليه ليعاتبه ، ويشتد الحوار بينهم ويقوم "ضاحي" بضرب"عيسي" بالقلم".

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وجاء ضمن أحداث الحلقة بوضع "فرح"، مي عمر، سم في الامل لزوجها" عزت"، هادي الجيار، وبعد إظهاره إنه يتاثر بأثر السم تكشف "فرح"، لـ"عزت"، إنها تضحك عليه ولم تضع شي فى الأكل ليقوم ويضربها ويشترط عليها إنه يطلق فى حالة أخذه حقه الشرع منها، ولكن ترفض "فرح"، ويدور حوار حاد بينهم وينتهى بضربه لها.

كما قامت "زينب"، هبة مجدى، بإجهاض نفسها ونزول الجنين، والأمر الذى أغضب زوجها وجعله يتشاجر مع "عيسي"، بحكمه كان طليق زوجته ويظن إنها قامت بالإجهاض من أجله.

جدير بالذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.