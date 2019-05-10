كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الراحل" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض حلقة فهد الفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج برنامج "الراحل" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الأول ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.

ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي تناولت حياة الأمير فهد الفيصل.