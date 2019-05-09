كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:55 مساءً - من المعروف أن الشاعر حبيب بو أنطون صديق مقرب للفنان اللبناني وائل كفوري، وأثناء تواجده في إحدى بروفات الفنان المحبوب قام بو أنطون بتوثيق غناء عفوي بالفيديو وهو يغني مقطعاً من إحدى مسرحيات الأخوين الرحباني وذلك في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه :”هون كان عم يتسلّى شوَي مش كتير prova رحبانيات بنكهة جديدة.
وقد نال مقطع الفيديو العديد من علامات الإعجاب وأثنى محبو وائل على خفة دمه وصوته القوي الرائع.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا خفة دم وائل كفوري أثناء غنائه في إحدى بروفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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