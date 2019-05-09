شاهدوا رامز جلال يعانق فرجاني ساسي في “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:55 مساءً - وقع لاعب نادي الزمالك ​فرجاني ساسي​ ضحية حلقة اليوم، من برنامج “رامز في الشلال”، الذي يعرض على فضائية “mbc مصر”.

وعقب إذاعة الحلقة، نشر الممثل ومقدم البرامج ​رامز جلال​ صورة له وهو يحتضن فرجاني ساسي، عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: “فرجاني ساسي.. ساسي.. ساسي”.

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير والشامبو في جزيرة بالي، ليتعرض بعدها إلى عدّة مقالب أولها مع الفيل بعدها السقوط في الشلال وآخرها لقاء الغوريلا.