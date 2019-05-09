شاهدوا.. دنيا بطمة باكية تطلب السماح من حلا الترك

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:55 مساءً - بادرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، بإنهاء الخلافات بينها وبين الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ ابنة زوجها محمد الترك.

وكشفت دنيا بطمة، في تصريحات تلفزيونيةعن أن الشائعات التي ترددت عنها بأنها خطفت الرجال، وأنها إنسانة شريرة، كانت كأنها سكاكين تطعن في قلبها.

وأضافت باكية “الذي لا يعرفه الناس أنني إنسانة جدًا طيبة، يعني حبيت حلا وحبيت إخوانها، يمكن بعض الأحيان أتكلم بشراسة حالي كحال أي بنت أريد أن أدافع عن نفسي، لكن في هذا الشهر لا أقول إلا الله يسامح كل واحد”.



وتابعت “إذا أخطأت فيكم، أو أنتم غلطتوا بحقي في يوم من الأيام، أقول لكم سامحوني رغم أنني إنسانة طيبة عمري ما أذيت أحدًا، ولا أستطيع إيذاء أحد في يوم من الأيام”.

واستطردت “المسامح كريم، وإن شاء الله الأيام المقبلة تكون أجمل، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير سواء أم زوجي، أو عيال زوجي، أقول لكم إن شاء الله عامكم يكون جميلاً”.