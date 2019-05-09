جميلة عوض في طلة كلاسيكية مبهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية جميلة عوض لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني يوسف طايع.

جميلة ظهرت في الصور بطلة مختلفة وملفتة، حيث ابتعدت عن الفستان التقليدي، واختارت ملابس كلاسيكية، وظهرت بتقنية الأبيض والأسود.

الفنانة الشابة ارتدت جاكيت وجيب قصير من الجلد، ووضعت على رأسها قبعة، ولم تتكلف في وضع الماكياج.

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جمهور جميلة عبر عن إعجابه الشديد بالصور التي تشرتها عبر حسابها الخاص، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير فيلم «سبع البرمبة»، مع الفنان رامز جلال، والذي تعيد من خلاله تقديم شخصية الفنانة شادية في فيلم «عفريت مراتي».

جميلة حققت نجاحا كبيرا فور ظهورها على الشاشة، حيث قدمت شخصية «هانيا»، في مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم، وفتح لها المسلسل فرصة للمشاركة في عدة أعمال أخرى، حيث شاركت بعد ذلك في فيلم «هيبتا»، وشاركت في عدة أعمال درامية.

وعلى الصعيد السينمائي شاركت جميلة مؤخرا في فيلم «الضيف»، مع الفنانة شيرين رضا وأحمد مالك وخالد الصاوي.