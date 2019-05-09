أنجلينا تطلب العودة إلى براد.. فهل استجاب لها؟

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مرور عامين ونصف العام تقريباً على طلب طلاقهما، يبدو أن تحولاً مفاجئاً حصل في العلاقة بين النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي. وتشير المصادر الصحافية المقربة من النجمين إلى أن جولي ترغب في استعادة زوجها بيت والعيش معه ضمن عائلة واحدة مرة أخرى، بعدما وجدت أنها غير قادرة على المضي في حياتها من دونه.

وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن قلب جولي بدأ يحنّ إلى الماضي، وأنها تريد إعادة إحياء الزواج مع بيت، بعد عامين ونصف من المشاحنات على خلفية التفاصيل القانونية لطلاقهما، الذي كانت جولي تقدمت به في أيلول 2016.

ويقال إن جولي أوضحت لبيت أنها تريد عودته إلى حياتها والعيش معاً ضمن عائلة واحدة. إلا أن هذا التمني لم يلقَ الصدى المطلوب لدى بيت على ما يبدو، إذ يرفض فكرة المصالحة الرومانسية ويريد الاكتفاء بعلاقة متناغمة معها من أجل أطفالهما فقط لا غير.

ويذكر أن جولي تقدمت بطلب للطلاق في أيلول 2016 أمام المحكمة العليا في لوس أنجليس مستشهدة بخلافات يصعب حلها. وفي ذلك الوقت، اتهمت أنجلينا زوجها براد بأنه يسيء معاملة أبنائه.

إلا أنه تم تبرئة براد من هذه التهمة، ولذلك تقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، فيما طلبت أنجلينا جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة فقط. ولم تطلب أنجلينا أية نفقة زوجية من براد.