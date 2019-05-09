حالة هازال كايا الصحية تهدّد مسلسلها…

متابعة بتجـــــــــرد: تعيش النجمة التركية هازال كايا الشهيرة بـ “فريحة”، حالة صحية غير مستقرة بسبب حملها من زوجها المخرج التركي علي أتاي، ما دفع بالشركة المنتجة لمسلسلها التركي “حكايتنا” إلى اتخاذ قرار مفاجىء بشأن حلقاته الأخيرة بعد الكثير من الأخبار عن صحة بطلته.

يبدو أن حمل النجمة التركية سيتسبّب بخسارة لعدد من جمهورها، خصوصاً بعد قرار الشركة المنتجة بتقديم عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي تحدّد موعدها ليكون يوم 16 أيار الجاري بدلاً من نهاية الشهر، وبالتالي لم يبقَ سوى حلقتين فقط من الموسم بدلاً من أربعة حلقات، ليُعلن عن نهاية أحداث “حكايتنا” الذي كان يُعد من أكثر الأعمال الدرامية التركية مشاهدة منذ بداية عرضه وحتى حلقاته الأخيرة.

وأكدت التقارير الصحافية أن سبب قرار الشركة المنتجة هو رغبة كايا في إنهاء التصوير لشعورها بالتعب كثيراً في ساعات التصوير المتواصلة، ما جعل الشركة تقرر تغيير السيناريو في الحلقات الأخيرة للعمل وتكثيفها في حلقتين بدلاً من أربعة، حرصاً على سلامة بطلة العمل.

ورفضت كايا التعليق على هذه الأخبار فالتزمت الصمت تماماً، خصوصاً أنها تستمتع بحملها كثيراً ولا تنشغل بالأخبار الأخرى.

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مرض السكر

وتجدر الإشارة إلى أن هازال كايا كانت تعاني من مرض السكري قبل فترة، ما يجعل خبر حملها مقلقاً كثيراً لجمهورها خوفاً من اضطراب حالتها مجدّداً بعد معاناتها لفترة طويلة مع هذا المرض.

وكانت احتفلت بزفافها على المخرج علي آتاي قبل أشهر قليلة في احتفال أسطوري حضره كثير من نجوم تركيا في مقدمتهم بطل مسلسل “حكايتنا” بوراك دينيز قبل نشوب الخلافات بينهما.