التركي محمد علي أربيل يتزوج زوجته للمرة الثانية

متابعة بتجـــــــــرد: تزوج النجم محمد علي من حبيبته سيديف ألتينتاش للمرة الأولى في العام 2001، وبعد عام ونصف فقط من الزواج انفصل الثنائي، ولكن يبدو أن حب علي القديم ظل يداعبه حتى قرر الزواج منها مرة أخرى. وبحسب صحيفة “التقويم “التركية، فإن الزوجة حامل منذ شهرين ونصف.

وبدأت علاقة الاثنين بعد انفصال محمد على عن زوجته الأولى، وبعد 3 أسابيع من المواعدة تزوجا في 28 آب/أغسطس العام 2001، إلا أنه بعد الزواج بعام ونصف علمت سيديف بخيانته لها، وقامت برفع دعوى طلاق وانفصل الثنائي في أول جلسة.

وتحدثت سيديف عن الأيام الصعبة التي تعرضت لها وأوضحت أسباب الانفصال حيث قالت: “السبب الأساسي لطلاقي من محمد علي هو علاقته مع توبا جوشكون، وأنا كجميع النساء أرفض الخيانة. على العكس تماما لم أشعر بالحزن بسبب الطلاق ولكنني عانيت كثيرًا بسبب حبي له”.

دفع النجم محمد علي اربيل بعد طلاقه 200 ألف ليرة تركية كتعويض لزوجته. وعن حبه لسيديف قال أربيل: “من بين جميع زوجاتي كانت سيديف هي المميزة، ربما لأنها جميلة جدًا وربما لأنها تحبني. لقد أحببنا بعضنا فجأة وتزوجنا، هي مميزة بالنسبة لي”.