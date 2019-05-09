عائلة ساسكس تستولي على لقب الأمير “جورج”!

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما كشف دوق ودوقة ساسكس بالأمس، عن اسم طفلهما الأول “آرشي هاريسون ماونت باتن وندسور” وذهابهما به إلى قلعة وندسور للقاء الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب برفقة “دوريا راغلاند” والدة ميغان ماركل.
يأتي اختيار اسم “بيبي ساسكس” الذي أعلن الأمير هاري عن ولادته صباح الاثنين، خيارًا غريبًا، خاصة بعدما كشفت بعض التقارير عن أن لقب الأمير “جورج” الابن الأكبر لوريث العرش الأمير “ويليام” هو “آرشي”.
ومنذ الإعلان عن اسم الطفل الأول لدوق ودوقة ساسكس، ويتساءل المشجعون الملكيون حول شعور الأمير البالغ من العمر 5 سنوات، بعد الاستيلاء على لقبه، واختيار عمه للقب كاسم رسمي لابنه!
في وقت سابق، كان الأمير الصغير “جورج” يسير مع جدته بالقرب من منزلها في بيركشاير، عندما أجرى محادثة مع امرأة وأخبرها بأن لقبه داخل المنزل هو “آرشي”، وهو في الأصل اسم ألماني ذو جذور اسكتلندية، وهو نسخة مختصرة من “Archibald”.
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