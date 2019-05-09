أنغام تطرح شارة مسلسل “حدوتة مرة” لـ غادة عبد الرازق – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام شارة مسلسل “حدوتة مرة” التي تحمل نفس الاسم عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم وأطلقتها أنغام على طريقة فيديو كليب تم تنفيذه بتصميم مميز من أجواء المسلسل.

وقد سجّلت أنغام تتر مسلسل “حدوتة مرة” دون أن تحصل على أي أجر، وقامت بذلك كهدية منها هي وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الذي ساهم أيضًا في وضع الموسيقى التوصويرية للمسلسل.

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مسلسل “حدوتة مرة”يشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق كل من مجدي كامل، محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.

لمشاهدة فيديو أغنية “حدوتة مرة”: