بالصور: من هي الإعلامية مايا كوجك التي توفيت بسن الـ30 بسبب السرطان

غيّم الحزن على الوسط الإعلامي بعد إعلان خبر وفاة الإعلامية السورية مايا كوجك عن عمر يناهز 30 عاماً بعد معاناتها مع مرض سرطان المعدة.

الإعلامية الراحلة مايا كوجك توفيت في إحدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة السورية دمشق، حيث نعاها خطيبها المخرج وضاح شاهين بمنشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث كتب من خلاله: “خطيبتي الإعلامية مايا كوجك في ذمة الله ..الله يرحمك…خرس اللسان…الله معك يا أجمل ذكرى”.

وكانت مايا كوجك قد درست الإذاعة والتلفزيون في الجامعة الافتراضية السورية، ثم عملت كمذيعة بعدة قنوات سورية، آخرها في قناة “سوريا دراما”، ومن أبرز برامجها: “ضوى كل القلب”.

والإعلامية الراحلة هي أخت الممثلة السورية ماري كوجك، وتمت خطوبتها إلى المخرج وضاح شاهين في أكتوبر 2018.

الجدير بالذكر أن آخر ما كتبته الراحلة: “كأنو الفيس بوك برعاية عزائيل اليوم مدري كام بوست عن ناس متوفية مع تاغ طلعلي …. ومن فضولي فتت عبروفايلاتن و تفاعلت مع بوستاتن وحسيت حالي بعرفون وزعلت علين وكلن شباب بعمر الورود …وكانو روحهن طلبت الرحمة و الفاتحة الله يرحمهن والله يرحمك يا ابي. يارب ترحمنا و طول بعمر الناس لي منحبا وما تفرجينا فيون مكروه”، وذلك قبل بضعة أسابيع من خلال حسابها على “فيسبوك”.