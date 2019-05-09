البطولة النسائية.. بين حماس شركات الإنتاج وحسابات النقاد

من يقرأ بشكل دقيق خريطة رمضان الدرامية، سوف يكتشف أن البطولة النسائية تحتل مساحة كبيرة، وأن رهان شركات الإنتاج على العنصر النسائى قد ارتفع بشكل كبير، الشىء اللافت للنظر هذا العام أيضًا أن هناك نجمات يتحملن عبء البطولة المطلقة لأول مرة مثل ياسمين صبرى التى تقوم ببطولة مسلسل «حكايتى» مع المخرج أحمد سمير فرج، وإيمى سمير غانم والتى تراهن على مسلسل بعنوان «سوبر ميرو» أمام نجوم الكوميديا محمد ثروت وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، كما تخوض حورية فرغلى نفس التجربة بمسلسل «مملكة الغجر» أمام فيفى عبده.

وإذا كانت شركات الإنتاج التى تحمست لهذه الأسماء قد رأت فيهن علامات وإمارات النجاح ولذا منحتهن الفرصة، ويرى النقاد أن التجربة هى دليل وسند الحكم وأن الجمهور لا يجامل.

حول الموضوع تحدث لـ«الوفد» رامى عبدالرازق قائلاً: يجب الاعتراف بتعدد دوافع شركات الإنتاج

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عند اختيارها لاسم الفنانة التى تتحمل عبء البطولة المطلقة، وقد تكون الموهبة الفنية آخر هذه الدوافع ودليل ذلك الشركة المنتجة لمسلسل «حكايتى» بطولة ياسمين صبرى، لا تمتلك ياسمين الموهبة الفنية القوية ولكنها تتمتع بجمال وجاذبية الأمر الذى صنع منها نجمة تتهافت عليها جهات الإنتاج.

وأضاف «عبدالرازق» بعيد عن حماس شركات الإنتاج الجمهور يظل الحكم الأول والأخير وهو لا يعرف المجاملة ودليل ذلك أن دينا الشربينى خاضت البطولة المطلقة العام الماضى بمسلسل «مليكة» وفشلت، هذا العام تكرر التجربة للمرة الثانية بمسلسل «زى الشمس» وأتصور أنها وضعت نفسها فى اختبار صعب وكان عليها أن تنتظر لتتجاوز السقطة الأولى لأن حكم الجمهور قاسى وسريع أيضاً.

فى سياق الموضوع ذاته قال الناقد

طارق الشناوى: أتصور أن دراما رمضان دائمًا تعوض المرأة عن غيابها فى السينما، فكما يعلم الجميع نجومية المرأة فى السينما ضعيفة ولذا تنتصر لهن الدراما وتجد المرأة مساحة واسعة فى التليفزيون، بالفعل أكثر من فنانة يتحملن عبء البطولة لأول مرة ولكن سوف أقف أمام ياسمين صبرى فهى تحمل المواصفات الشكلية للنجمة ودائمًا تظهر فى السينما فى دور فتاة أحلام، ولكن علينا أن ننتظر ونرى تجربتها القادمة فى مسلسل «حكايتى» الذى يعرض الآن.

وتتحمس الناقدة ماجدة خير الله للبطولة النسائية وترى أن هناك نجمات حصلن على الفرصة وحققن نجاحاً كبيراً مثل غادة عبدالرازق ومى عز الدين وتواصل حديثها قائلة: النجمات اللاتى تراهن عليهن شركات الإنتاج سبق أن قدمن أعمالاً مهمة ولا يجب أن نلوم شركات الإنتاج حماسها بالعكس علينا أن نراقب التجربة، دينا الشربينى قدمت أعمالاً مهمة وياسمين صبرى لفتت الأنظار لها بقوة منذ ظهورها فى مسلسل «طريقى» أمام شيرين، حماس شركات الإنتاج مطلوب للبطولة النسائية وشىء إيجابى والفنانة الذكية هى التى تنجح فى استثمار الفرصة وتعبر إلى عقل ووجدان المشاهد.