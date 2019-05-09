أحمد سعد يفجر مفاجأة في شيخ الحارة : سمية خدت بيتي وطلقته من ست شهور

أكد أحمد سعد، خلال حلقته مع الإعلامية بسمة وهبة اليوم في برنامج "شيخ الحارة" الذي يذاع على قناة القاهرة والناس، بأن سميه الخشاب كانت أكثر من نظم له حياته .

وقال سعد رغم ذلك استولت سمية الخشاب على منزل خاص به، متابعًا: "كنت بشتغل في المحافظات ليل ونهار عشان اشتري بيت تمليك خاص بيا بتشجيع من سمية لكن لم يكن لي خبرة في التعامل مع البنوك فجعلت الشيكات باسم سمية والمنزل ولكن عندما طلبت منها أن تعيد لي المنزل رفضت".

وأضاف "سعد" في أول ظهور له بعد انفصاله عن سمية الخشاب ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "لما حبيت أجس النبض قولتلها أنا عايزك ترجعلي الشقة وتكون باسمي قالتلي إن شاء

الله بعدين حسيت إن الموضوع مش مظبوط" مستكملًا: "طلعت دفتر شيكات عشان أعرف أنا عايش مع مين المفاجأة إنها قالتلي هديك حقها قولتلها إزاي؟ والآخر أديتني شيك بربع المبلغ وقالتلي إذا كان عاجبك".

ووجه سعد سؤال لبسمه قائلا" لو ريم البارودي مكنتش في حياتي كنتي هتستضفيها". بترد بسمه انا مبستضفش غير الناس اللي يدور حولهم جدل .

واضاف " سميه بالفعل كلمت ريم وخدت منها رقمي وكان ذلك فعلا بغرض الشغل من أجل غناء تتر مسلسلها. وأكد سعد أن سميه اشترطت قبل الزواج أن ترى عقد طلاق ريم البارودي وهو ما رأته بالفعل .

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وقال ريم خدت كل حقوقها وانفصلنا عند المازون وخدت كل حقوقها ومحدش اتظلم .

اعترف سعد أنه أرسل رساله لريم البارودى وقت خلافه مع سميه الخشاب وقال بعتلها عادى كنت عاوز اتكلم معاها ولم اخن سميه. لترد بسمه وهبة عليه وتقول ساخرة " الي كل زوجة لما جوزك يتخانق معاكي سيبيه يخونك عادى ".

وأكد سعد أن سميه قد سرقت لحن اغنيه "قلبي يا ناس" وكتبتها باسمها وسجلتها في الشهر العقاري دون علمه .

وفجر سعد مفاجاه أنه كان قد طلق سميه الخشاب منذ سته اشهر واعادها مرة اخري إلي ذمته قبل أن يطلقها مرة أخرى، وقال سمية مدفهتليش ولا جنيه وكنت بديها المصروف كل يوم" .

وعن المطربه شيرين عبد الوهاب قال" تجمعني صداقه قويه لشيرين .. وأكد أنها دفعتله جزء من ثمن عربيته كهديه في عيد ميلاده. واختتمت الحلقه بسوال شيخ الحارة له وتاكيدة بأن عمرو سعد اخوه كان رافضا لجوازه من سمية الخشاب.