كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين صبري تقرر الإبلاغ عن إسلام جمال في رابع حلقات "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "حكايتي"، خروج "سليم" جمال عبد الناصر والد "داليدا" ياسمين صبري، من الحبس ثم اتفاقه مع نجله "حسام" إسلام جمال، على تحضير الرجال والسلاح للسيطرة على "الخان"، وهزيمة شقيقه "سليمان" أحمد بدير كبير البلد، بعد دخولهما في صراع تحول إلى حرب.

يتسلل "حسام" إلى فرح "نور" دنيا المصري، في محاولة لقتل والدها "سليمان" فتصاب هي بالطلقة وتموت بعد نقلها إلى المستشفى، وتزداد الكراهية بين "داليدا" وعائلة والدها "سليم"، ويحاولون إبعادها عن مشاركتهم في دفن وعزاء "نور" التي جمعتها بها علاقة دم وصداقة.

تقرر "داليدا" الإبلاغ عن شقيقها "حسام" والشهادة برؤيته وهو يقتل "نور"، فيلحق "حسام" بها ويهددها بالقتل إذا لم تتراجع عن إبلاغ البوليس عن جريمته، وتبتعد "داليدا" عن "أدهم" ابن عمها، ويستحيل زواجهما أكثر بعد ازدياد الكراهية بين الأسرتين ووصول الأمر إلى "التار".

"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إسلام جمال، إدوارد، سارة التونسي، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، وعدد آخر من النجوم.