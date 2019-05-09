كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل رابع حلقات "كلبش 3".. سليم الأنصاري عميل سري بالداخلية من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم الحقلة الرابعة من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة أجواء من الإثارة والتشويق.

وبدأت أحداث الحلقة بهجوم ارهابي على مقر شركة الحرسات الخاصة التي اسسها سليم الانصاري، بعد خروجه من الخدمة بالتعاون مع رجل الاعمال اكرم صفوان، والذي يجسده الفنان هشام سليم، والذي تبين انه رجل للنظام الارهابي في الخارج.

وبعد أن احبط الأنصاري، هو وعدد من الحراس الذي تقدمو للعمل بالشركة، اتجه اللواء جلال الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، إلى مقر الشركة لستجواب ما حدث بمحيط الشركة، مشير إلى تعجبه الشديد من وقوع حوادث ارهابيه بشكل مستمر في مكان تواجد "سليم الانصاري".

فيما اكتشف سليم الانصاري، ان اكرم صفوان، وراء هذا الحادث الارهابي، حتى يذاع صيت شركة الحرسات والتي حملت عنوان "الذئب العجوز"، عقب ذلك اختار الانصاري فريق العمل بالشركة وهم، الفنان احمد العوضي، ومحمد علي رزق، والفنانة يسرا اللوزي.

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فاجأ أكرم صفوان، سليم الانصاري انه وراء وقوع الحادث الارهابي، وقتل مؤتمر رجال الاعمال من قبل، لافتًا ان فعل ذلك لمصلحة شخصية، وان المؤتمر كان سيتخذ قرارات غير راضي عنها.

وبعد أن ذاع صيت الشركة، وكون "الانصاري"، فريق العمل بشركة الحرسات الخاصة، طالب أن اكرم صفوان أن يكون رجل اعمال هو او عميل بالشركة، حتى يستطيع ان يجمع معلومات كافيه عنه.

واحتتمت الحلقة بمشهد تشويقي، حيث اتضح أن سليم الانصاري، لم يستقيل من الداخلية، وان اللواء جلال على علم بضغوط التي وقعت عليه حتى يستقيل من وزارة الداخلية، فضلًا عن حقيقة أكرم صفوان.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.