كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحلقة 4 من بدل الحدوتة 3 لـ دنيا سمير غانم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذيعت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل "بدل الحدوتة 3 "، والذى يقوم ببطولته دنيا سمير غانم ، ويذاع حصريا عبر مجموعة قنوات cbc.

ودارت الحلقة فى إطار من الكوميديا حول أحد الاشخاص - محمد شاهين - الذى يستعين ببيلا - دنيا سمير غانم - خبيرة العلاقات العاطفية التي تساعده على تعطيل حفل زفاف زميلته فى العمل الذى يكن لها مشاعر عاطفية الا انه لم يعترف لها بذلك.

وتقوم بيلا بمساعدة فريق عملها بالذهاب الى حفل الزفاف ومحاولة تعطيله ، حتى يتمكن - محمد شاهين - من الاعتراف لزميلته بحبه ، لتقرر بعد ذلك عدم إتمام الزيجة من أجل حب زميلها.