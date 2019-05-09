كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عز الدين: شخصية "سكسكة" في "البرنسيسة بيسة" مشاغبة ومرهقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة مي عز الدين، إن شخصية الجدة "سكسكة" في مسلسلها "البرنسيسة بيسة" المعروض حصريا على قناة "الحياة" يمثل تحدِ من نوع آخر أمام الشخصيات المتعددة، التي قامت بها من قبل في أعمالها السينمائية والتليفزيونية، فهي سيدة عجوز شرسة ومشاغبة، ودورها معقد ومرتبك و يلعب الماكياج دور كبير في اخفاء ملامحي بحيث لا يمكن للمشاهد توقع اسم الممثلة، بالإضافة إلى شخصية "بيسة" بالفرقة الموسيقية والتي ترتكب في كل فرح مصيبة".

وأكدت مي، أنها تعود من خلال هذا المسلسل إلى عالم الكوميديا مع اثنين من أشهر كتاب الدراما مصطفي عمر وفاروق هاشم حيث سبق لها العمل معهما في "هربانة منها.. وربع رومي.. ولهفة.. وخفة يد".

أداء الشخصيات المتعددة في العمل الواحد مهمة تمارسها مي عز الدين بثقة واقتدار فى معظم أعمالها السينمائية والدرامية ففي فيلم "أيظن" ظهرت فيه بثلاث شخصيات "نسمة وعفت وزبدة، وفي فيلم شيكامارا ظهرت بشخصيات "شكرية وشيكامارا وجايدا" وفي مسلسل حالة عشق قدمت شخصيتى ملك وعشق.

تدخل مي عز الدين هذا العام بقوة إلى عالم الكوميديا لتنافس النجوم الكبار يصاحبها تشكيلة كوميدية مخضرمة من نجوم الكوميديا "ضياء الميرغني، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وإيمان السيد، وسامي مغاوري، وسليمان عيد، وحجاج عبد العظيم"، إضافة إلى نجم مسرح مصر محمد أنور والنجم الشاب أمير المصري، المسلسل من إنتاج سينرجي التي تراهن على النجمة مي عز الدين في العودة بها مرة أخرى إلى التألق على اعتبار أنها حصان رابح يكسب فى النهاية مهما ارتفعت معايير المنافسة.