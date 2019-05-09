جو رعد يُهاجمُ شكل سيرين عبد النور في "الهيبة": "ما تقوليلي إنه طبيعي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتمدتْ الفنانة اللبنانيّة، سيرين عبد النور، في جميع مشاهدها في مسلسل "الهيبة الحصاد"، على الظّهور بأحمر شفاه لافت.

وأثار هذا اللوك، تساؤلات عديدة من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حول سبب ظهورها به طوال الوقت، ممّا دفع الفنّان اللبنانيّ، جو رعد، أنّ يعلّق من خلال حسابه الخاصّ، عبر "تويتر": "سيرين عبد النور امرأة جميلة أما مهنياً، بالنسبة لرموشك وحمرتك أنت ونايمي ما بيقطعوا! بالنسبة للتعنيف يللي تعنفتيه وصوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا! وحمرّتك الحمرا ما انزاحت ولا اتلطخت بتمنى ما تزعلي وبعرفك كريمة الأخلاق وما تقوليلي إنه رموشك و حمرتك طبيعيين".

وانتقد البعض عبد النور، بسبب اهتمامها الزّائد بجمالها ليلاً نهاراً، حتى أثناء نومها، لا تنسى وضع أحمر الشّفاه ولا تستغني عنه أيضًا.

Advertisements

وظهرتْ عبدالنور، في حلقة يوم أمس، من مسلسل "الهيبة الحصاد"، الذي تلعب فيه دورًا بطوليًا، إلى جانب النّجم السّوريّ، تيم حسن، بكامل أناقتها، مع اطلالة الفستان الكحليّ، الممزوج بألوان الزهريّ، والأصفر، والأزرق، على أشكال ورود وزهور، من اختيار الستايلست اللبنانيّة، كارول أبو خالد، التي تهتمّ بإطلالات شخصيّات "الهيبة"، فيما وقّع الفستان "Dolce Farfalla".