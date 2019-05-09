حورية فرغلي عن "مملكة الغجر": اخترتُ العمل الصحيح

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: آكدت الفنانة حورية فرغلي أنها عندما وافقت على الإشتراك في مسلسل "مملكة الغجر" لم يكن العمل مكتملاً من الناحية الإنتاجية لكن حماس القائمين على المشروع وثقتها بهم جعلتها توافق على خوض التجربة. مشيرةً إلى أن ما حدث بعد ذلك من انتظام التصوير وإقبال المحطات التلفزيونية على شراء العمل لعرضه على شاشتها كانت من بين العوامل التي تؤكد أنها اختارت المشروع الصحيح.

وأضافت في مقابلة مع ""الخليج 365"" أن نجاح مغامرة "مملكة الغجر" جعلها تشعر بسعادةٍ كبيرة خاصةً أنها لمست ردود فعل إيجابية منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل. لافتة إلى أن حالة التفاهم والسعي لتقديم الأفضل التي كانت موجودة في الكواليس بين صنّاع العمل سواء خلف أو أمام الكاميرا ساهمت كثيراً في هذا الأمر.





وأرجعت حماسها للعمل لكون معالجته الدرامية تدخل في منطقة لم تتطرق لها الدراما المصرية بشكلٍ معمّق مسبقاً، وهي عن الغجر وتفاصيل حياتهم. ما يجعل المسلسل مختلفاً عن أي تجربة أخرى تُعرَض سواء في رمضان أو خارجه.

وأكدت أن تغيير اسم المسلسل من "ياسمينا" إلى "مملكة الغجر" قبل رمضان بوقتٍ قصير يرجع لرغبة صنّاع العمل بأن يكون الاسم معبِّراً عن مضمون العمل بشكلٍ واضح ويعطي انطباعاً عن أحداثه التي ستشهد تغييرات كبيرة في الحلقات المقبلة.

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لا خلافات مع فيفي

وعما تردد عن خلافاتها مع الفنانة فيفي عبده في كواليس التصوير، استغربت انتشار هذه الاخبار غير الصحيحة. مؤكدة على أنها كانت تتمنى العمل معها منذ فترة طويلة، وعلاقاتهما أكثر من ممتازة. كما أنها تشعر بالمتعة في كواليس المشاهد معها حيث تلعب دور خالتها.

وعن أصعب المشاهد التي قدمتها في العمل، قالت أن ثمة مشاهد صعبة خلال التصوير لكنها كانت مهمة في السياق الدرامي للأحداث ومن بينها مشهد قيادة سيارة النقل الكبيرة ما شكل خطراً بالنسبة لها لكنها تمسكت بتنفيذ الدور بغياب ممثلة بديلة(دوبليرة) رغم أن قيادة هذه السيارات تختلف بشكلٍ كامل عن القيادة الاعتيادية.

أضافت: صوّرنا في ظروفٍ جوية صعبة للغاية وهناك ملابس لم تكن مناسبة مع الطقس، لكننا تخطينا هذه العقبات بفضل فريق العمل المحترف.

منافسة قوية

واعتبرت أن السباق الرمضاني الحالي شديد المنافسة بالرغم من قلة أعداد الأعمال المعروضة عن الأعوام السابقة. موضحة أن هناك أعمالاً كثير جديدة والحلقات الأولى للأعمال اتسمت بالقوة وستظل المنافسة موجودة حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وأكدت أنها تستعد للعودة للسينما من خلال فيلمين جديدين تعمل عليهما خلال الفترة الحالية وهما "استدعاء ولي عمرو" و"براءة ريا وسكينة". مشيرةً إلى أنها أوشكت على الانتهاء من العملين تمهيداً لعرضهما بصالات السينمائية.

وحول تقديمها الكوميديا في "استدعاء ولي عمرو"، أوضحت أنها لا تعتبر نفسها ممثلة كوميدية. لكن طبيعة الدور هي التي تحتوي على مساحة الكوميديا. مشيرةً إلى أن العمل يسجِّل تعاونها الأول مع المخرج أحمد البدري والرابع مع السيناريست محمد سمير مبروك. علماً أنها ستستأنف العمل الفيلمين فور الإنتهاء من مشاهدها في المسلسل الذي يستمر تصويره بالتزامن مع عرضه وبالتالي لابد من التفرّغ له حتى ينتهي.