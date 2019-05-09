شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تحدى "بيسة يغزو" السوشيال ميديا بعد عرض "البرنسية بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور مسلسل "البرنسيسة بيسة" فى التفاعل مع أحداث وشخصيات النجمة مى عز الدين التى تظهر بها فى الحلقات، وذلك بتقليد حركات "شخصية" بيسة سواء فى البوستر أو فى المشاهد، ونشر صورهم على السوشيال ميديا بعنوان تحدى بيسة.

وجذبت الحلقات الأولى من المسلسل الجمهور لاعتماد العمل على الطابع الشعبى الكوميدى، الذى يفضله الجمهور خاصة من العائلات، إضافة إلى شخصية "الجدة سكسة" السيدة العجوز جدة بيسة التى تسيطر على أهالى الحارة وتأخذ كل شىء من الأهالى عنوة بشكل كوميدى.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

















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