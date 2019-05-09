شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 26 ساعة تصوير.. أمير كرارة ينتهى من فيلم "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أمير كرارة من تصوير فيلمه الجديد "كازابلانكا" بعد تصوير 26 ساعة، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، حيث صور كرارة الفيلم فى 9 أسابيع متواصلين تزامناً مع تصوير مسلسله "كلبش3"، والفيلم من إنتاج شركة سينرجى بمشاركة وليد منصور.

وكانت شركة سينرجى طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم "كازابلانكا"، والذى احتوى على العديد من عوامل الجذب، حيث ظهر نجم العمل أمير كرارة فى عدة مشاهد أكشن بين البر والبحر تم تنفيذها بحرفية، فضلا عن الشكل الجديد الذى ظهر به النجم الأردنى إياد نصار، والمتوقع أن يكون الفيلم نقطة تحول فى مشواره الفنى، بالإضافة إلى التواجد الجيد من حيث الأداء والظهور المميز للفنان عمرو عبد الجليل فى المشاهد القليلة التى ظهر فيها عبر البرومو، وكذلك غادة عادل ومحمود البزاوى.

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وشهد البرومو أيضا تواجد النجم التركى خالد أرغنتش، بطل المسلسل الشهير "حريم السلطان"، فضلا عن الظهور الخاص للنجم الكوميدى أحمد فهمى بالبرومو، وبمجرد طرح الفيلم حاز على عشرات الآلاف من نسب المشاهدة والإعجاب.

يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" بطولة أميركرارة، إياد نصار، وعمرو عبد الجليل وغادة عادل لبلبة، ومحمود البزاوى، والفنان الصاعد أحمد داش، تأليف هشام هلال.