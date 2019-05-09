حوار| فيفي عبده: اترعبت في كواليس "مملكة الغجر".. وهذا سبب مرضي الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- منى الموجي:

أكدت أنها لم تفكر في خوض السباق الرمضاني هذا العام، لكن النصيب كان سببًا في عرض مسلسل "مملكة الغجر" عليها، لتوافق وتطل على الجمهور من خلاله، هي الفنانة فيفي عبده، التي تجسد شخصية امرأة تحكم الغجر، وتنفذ قانونهم الخاص، تُعرف بشدتها لكن لا تغيب عنها الطيبة.

"الخليج 365" حاور فيفي عن سبب عودتها للدراما التليفزيونية بـ"مملكة الغجر"؟، وأبرز الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير؟، وكيف ترى العمل مع الفنانة فيفي عبده؟..

في البداية كيف ترين المنافسة بين "مملكة الغجر" وباقي المسلسلات الرمضانية؟

بتمنى التوفيق لكل الناس ومسلسل "مملكة الغجر" من ضمنهم، الكل تعب لتقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور.

لماذا وافقتِ على تقديم "مملكة الغجر" ليشهد عودتك لشاشة التليفزيون بعد فترة غياب؟

لم أفكر في المشاركة بالسباق الرمضاني، لكن النصيب كان سببًا في تقديمي لهذا العمل، خاصة وأن الوقت الذي كان متاحًا للتصوير قبل رمضان ضيق جدًا، لكن كلنا عملنا ليل نهار، وأعجبني في المسلسل أنه يتطرق لحياة الغجر، يتحدث عن مبادئهم وقيمهم وطبيعة حياتهم المختلفة بداية من الملابس التي يرتدونها لطريقة الكلام والمواقف الجميلة التي تجمعهم وكذلك المواقف السلبية، الكاتب محمد الغيطي لم يترك شيئًا إلا وتحدث عنه في المسلسل.

وكذلك شجعني الترابط الكبير بين صنّاع المسلسل، الذي قلما نجده في أي عمل آخر، كان لزامًا عليّ الوقوف إلى جوارهم.

تميلين لتقديم الشخصيات القوية.. هل كانت قوة نعمة سببًا في موافقتك أيضًا على "مملكة الغجر"؟

قدمت أنماطًا مختلفة من الشخصيات الكوميديانة والمغلوبة على أمرها، ونعمة ست قوية جدًا وقوتها هذه لم تكن من اختيارها بل لأنها من بنات الغجر "الجدعان".

سبق وقدمتِ شخصية الغجرية فما الاختلاف؟

قدمتها في السينما فعلًا وفي مسلسل "مولد وصاحبه غايب"، لكن نعمة هنا مختلفة جدًا.

وكيف استعديتِ للشخصية هل جمعتك جلسات بأناس ينتمون للغجر؟

لم أقابل أحدًا منهم، فقط اعتمدت على السيناريو وجلسات العمل مع المخرج والمؤلف، وكان هناك مصطلحات صعبة كنا نحاول تفسيرها باستخدام الإشارات حتى يفهمها الجمهور، فالغجر يستخدمونها فيما بينهم حتى لا يفهم الآخرون ماذا يقصدون.

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شاهدنا رقص حورية فرغلي وعزة مجاهد على طريقة الغجر.. هل سنراكِ في المسلسل تؤدين هذه الرقصات؟

لا إطلاقًا، شخصية نعمة القوية والحاكمة للغجر لا تسمح أن تقوم بذلك.

ما هي أصعب مشاهدك في "مملكة الغجر"؟

كل مشاهدي كانت صعبة، وأشعر في كل مرة أقف فيها أمام الكاميرا أنني طفلة تستعد للامتحان.

ألم تقابلين أية صعوبات أثناء التصوير؟

طبعًا قابلت، ضغط الوقت في حد ذاته كان أحد أكبر الصعوبات التي تعرضنا لها، لأننا لا ننام تقريبًا للانتهاء من التصوير، وأثناء التصوير تعرضت لموقف لا يمكن أن أنساه، كنا نصوّر بعض المشاهد في ديكور تم بناؤه في الصحراء، وفجأة وجدت أمامي حيوان لا أعرف إذا كان سلعوة أم ثعلب، ووجدتني أصرخ من شدة الخوف "اترعبت".

من صاحب لزمات نعمة "سكة وطريق" و"حبشتكانات"؟

دائمًا حريصة أن كل شخصية أقدمها يكون لها ما يميزها، وأثناء تحضيري للشخصية ربنا وفقني ووجدت أن نعمة يمكن أن تقول مثل هذه الكلمات.

كيف وجدتِ العمل مع الفنانة حورية فرغلي؟

مستمتعة جدًا بالعمل معها، أحبها على المستوى الشخصي حتى قبل أن نتعاون، وكذلك سعيدة بالعمل مع كل الفنانين المشاركين في "مملكة الغجر"، وفخورة بمجهودهم الكبير ومبهورة بأدائهم.

حدثينا عن طقوسك في رمضان وذكرياتك مع الشهر الكريم؟

رمضان يعني الأسرة ولمة العيلة، إلى جانب طقوس العبادات والشعائر الدينية من صلاة وقراءة قرآن.

وهل تحرصين على اقتناء الفوانيس؟

فوانيس اليوم مختلفة كثيرًا عن الفوانيس التي كنت أقتنيها في سن الطفولة، "الفوانيس دلوقتي مفيهاش لذة ومتعة فوانيس زمان".

منذ فترة تعرضتِ لوعكة صحية كبيرة.. ماذا كان سببها؟

الحمد لله أنا أحسن الفترة الحالية، كانت تجربة سيئة جدًا، بسبب تناولي لدواء خاطئ، فأُصبت بهبوط مفاجئ، وبفضل الجمهور ودعائه تحسنت حالتي.