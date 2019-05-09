دنيا سمير غانم لـ"محمد شاهين": "نورتنا يا بووجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورا، عبر حسابها على "إنستجرام" جمعتها بالفنان محمد شاهين، الذي حل ضيفا على حلقة اليوم من مسلسها "بدل الحدوتة 3".

وعلقت دنيا على الصور: "نورتنا يا بووجي". وتعتمد الحلقات على ظهور كل يوم ضيف شرف.

مسلسل بدل الحدوتة 3 من بطولة محمد سلام وشيماء سيف وبيومي فؤاد وعمرو وهبة، والقصة الأولى من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.