محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورا، عبر حسابها على "إنستجرام" جمعتها بالفنان محمد شاهين، الذي حل ضيفا على حلقة اليوم من مسلسها "بدل الحدوتة 3".
وعلقت دنيا على الصور: "نورتنا يا بووجي". وتعتمد الحلقات على ظهور كل يوم ضيف شرف.
مسلسل بدل الحدوتة 3 من بطولة محمد سلام وشيماء سيف وبيومي فؤاد وعمرو وهبة، والقصة الأولى من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم لـ"محمد شاهين": "نورتنا يا بووجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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