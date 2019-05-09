شاهد: أول تعليق من مهيرة عبدالعزيز على سخرية رامز جلال منها

ردت المذيعة مهيرة عبد العزيز على سخرية الفنان رامز جلال منها، خلال حلقة أمس، من برنامج “رامز في الشلال” والتي استضاف فيها الفنان وائل جسار.

نشرت مهيرة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع من حلقة الأمس يسخر فيه رامز من ملابسها قائلا: “البت مهيرة تحس إنها لابسه كرة تنس من فوق وكيس زبالة من تحت”.

وعلقت على الفيديو كاتبة: “ماشي يا رامز قولت اطقم مع حلة الملوخية اللي انت لابسها”.