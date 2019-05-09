كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبدالرحمن يسخر من هاني البحيري ورامز جلال في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سخر فخر العرب الشحات، والذي يلعب دوره نجم مسرح مصر، الفنان الشاب محمد عبدالرحمن، من مصمم الأزياء هاني البحيري في الحلقة الرابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث تنكر في ملابس هندية وارتدى شعر مستعار شبيه بشعر مصمم الأزياء الشهير، وأعلن أن اسمه هو "هاني البحيري" المُرسل من عائلة بتشان لسرقة جوهرة المهراجا الهندي الذي يلعب دوره الفنان أحمد فتحي.
كما سخر محمد عبدالرحمن من الفنان رامز جلال، حيث اتهم العالم الذي استخدم جوهرة المهراجا، بأنه يحاول سرقتها ويفعل مثل رامز جلال ويقول "أن بحب أصحابي" وهي جملة رامز جلال الشهيرة التي يستخدمها في برامج المقالب التي يقدمها.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).