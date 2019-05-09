كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبدالرحمن يسخر من هاني البحيري ورامز جلال في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر فخر العرب الشحات، والذي يلعب دوره نجم مسرح مصر، الفنان الشاب محمد عبدالرحمن، من مصمم الأزياء هاني البحيري في الحلقة الرابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث تنكر في ملابس هندية وارتدى شعر مستعار شبيه بشعر مصمم الأزياء الشهير، وأعلن أن اسمه هو "هاني البحيري" المُرسل من عائلة بتشان لسرقة جوهرة المهراجا الهندي الذي يلعب دوره الفنان أحمد فتحي.

كما سخر محمد عبدالرحمن من الفنان رامز جلال، حيث اتهم العالم الذي استخدم جوهرة المهراجا، بأنه يحاول سرقتها ويفعل مثل رامز جلال ويقول "أن بحب أصحابي" وهي جملة رامز جلال الشهيرة التي يستخدمها في برامج المقالب التي يقدمها.