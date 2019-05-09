زي الشمس ودينا الشربيني يحتلان الترند بعد حلقته الثالثة

حصد مسلسل زي الشمس للمخرج سامح عبد العزيز ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل أمس، وشهدت الحلقة انهيار النجمة دينا الشربيني بعد اكتشافها خيانة خطيبها مع شقيقتها، ليبدأ متابعو المسلسل في كتابة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في إشادة للأداء البارع الذي قدمته النجمة، والذي أبكى الكثير من المشاهدين، بفضل التوجيهات الذي قدمها المخرج سامح عبد العزيز، والدراسة التي أجرتها النجمة على الشخصية.

ونجح المخرج سامح عبد العزيز من توجيه النجمة دينا الشربيني، ليتمكن من إظهار كافة الانفعالات النفسية للشخصية، ذلك برغم مشاركته في العمل في لحظاته الأخيرة بعد مغادرة المخرجة كاملة أبو ذكري، ليفرض شخصيته الإخراجية على المسلسل من حلقاته الأولى.

ويعتبر زي الشمس هو التعاون الأول بين النجمة دينا الشربيني والمخرج سامح عبد العزيز، ومن المتواقع أن يستكمل المسلسل على هذا الإيقاع، خاصةً بعد انتهاء الحلقة الثالثة باكتشاف نور لجثة غريقة في النيل، بعدما حذرتها أختها فريدة من الاقتراب، فمن تكون الجثة؟، أم أن كل هذا من وحي خيال نور؟

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يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.