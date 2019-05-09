أمير كرارة: هذه كانت مهنتي الأولى وندمت على هذا العمل!

حل اليوم الفنان أمير كرارة ضيفا على برنامج «عايشة شو»، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ويعرض يومياً على شاشة قناتي «النهار» و«القاهرة والناس».

وكشف أمير خلال الحلقة، أنه قبل الزواج كان يرفض معاكسة الفتيات، ولكنه فقط عاكس زوجته قبل الزواج، كما كشف أمير أنه فى بداياته شاهده مخرج إعلانات، وقال له: «الكاميرا مبتحبش وشك»، ولكنه تمسك بحلمه واستمر في مسيرته حتى وصل لمرحلة النجومية، ورفض أمير الإفصاح عن اسم المخرج؛ مؤكداً أنه بعد تحقيق النجومية والنجاح، تواصل معه هذا المخرج وطلب منه العمل معه، ولكن أمير رفض التعاون مع هذا المخرج.

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وأكد أمير أنه ندم على تقديم شخصية شيكوريل، وندم على عدم المشاركة في فيلم «ولاد رزق»، وقال: تمنيت المشاركة في الفيلم، ولكن الظروف لم تسمح، وما نشر عن اعتذاري عن العمل غير صحيح؛ لأنه عمل جيد جداً ومميز وإضافة لأي فنان، وأكد أنه ندم على مسلسل «الطبال» أيضاً، ولو عاد به الزمن لن يقدمه مرة أخرى.

وعن مسلسل «كلبش»، قال أمير كرارة، أنه كان رافضاً في البداية، ولم يقتنع بالدور، وكان رافضاً قراءة الورق الخاص بالعمل، بعد أن تم تأجيل السيناريو ٥ سنوات، وعندما أقنعه المنتج محمد عبدالحميد، والمؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمي، قرر أن يقدم العمل عبر طريقة السبوبة، ولكنه فوجئ بردود الفعل بعد أول حلقة والصدى الذي حققه المسلسل في الشارع المصري، واعتبر أن هذا العمل تعويض من الله، سبحانه وتعالى، عن فشل مسلسل «الطبال»، وكشف كرارة أن العمل في البداية كان سيقدمه حسن الرداد، ولكنه في النهاية كان من نصيب أمير.