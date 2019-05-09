محمد فؤاد يحيي ليالي رمضان بـ3 حفلات دفعة واحدة

يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء 3 سهرات رمضانية داخل كبرى الخيام، بأماكن متفرقة في أكتوبر ومصر الجديدة والتجمع الخامس، خلال الشهر الكريم.

وأكد مصطفى بدوي مدير أعمال «فؤش»، كما يلقبه محبوه، أن الفنان يفتتح أولى حفلاته الرمضانية مساء غد الخميس 9 مايو، داخل خيمة «ع الطاولة» بمول جاليريا 40 في الشيخ زايد، والتي تعد الأضخم والأكثر رقياً في مدينة 6 أكتوبر، من حيث الحضور للأسر والشباب من الجنسين.

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وأشار بدوي إلى أن فؤاد من المقرر أن يحيي حفله الثاني مساء يوم 16 مايو داخل خيمة الميرلاند بمنطقة مصر الجديدة، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد من نجوم الفن والمشاهير، بالإضافة إلى حفل ثالث داخل خيمة «سهراية» يوم 31 مايو بفندق تريومف التجمع الخامس، والتي تعد الأضخم في القاهرة الجديدة.

وكان محمد فؤاد قد شارك مؤخراً في إحياء حفلين بموسم شم النسيم داخل نادي وادي دجلة، ونادي بتروسبورت، وشهدا حضوراً غير مسبوق للآلاف من أعضاء الناديين وأسرهم، وقام خلالهما فؤش بتصوير مشاهد خاصة من أغنيته الجديدة «سلام»، التي من المقرر إطلاقها عقب شهر رمضان خلال موسم الصيف.