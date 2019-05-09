دينا: تزوجت 9 مرات.. وهذا ما فعلته معي فيفي عبده

كشفت الفنانة دينا في أحد الحوارات التلفزيونية التي أجرتها عن عدد زيجاتها والتي قالت عنها إنها تزوجت 9 مرات وإنها لم تخفِ أي زواج وأن كل زيجاتها بعقود، وقالت أيضاً لأن حظها سيئ مع الرجال بشكل كبير وخاصة الرجال الذين تشعر بأنهم يؤيدون عملها ويدعمونها ولكن ينتهي الأمر أن يطالبوها باعتزال بالرقص، وهذا ما حدث مع زوجها الأخير الذي أكد لها أنه سيعود لها فور اعتزالها للرقص.

وأضافت أنها لم تفكر تماماً في الزواج من فنان وأنها لم تصدقهم ودائماً ما تكذب مشاعرهم وتشعر بأنهم يمثلون طوال الوقت، وأكدت أيضاً أن فكرة اعتزالها الرقص غير واردة تماماً بالنسبة لها وأنها تعتبر نفسها من أهم الراقصات في العالم العربي، وأنها حققت نجاحات كبيرة من الصعب تحقيقها.

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وقالت إنها ستأخذ خطوة الاعتزال بعد أن تشعر بأنها فقدت لياقتها البدنية، وتحدثت دينا عن الراقصة جوهرة، وقالت عنها إنها مميزة ومختلفة عن باقي الروسيات وتتمتع بكاريزما كبيرة جذبت الكثيرين لها.

وكشفت عن سبب تفوق الراقصات الروسيات على الراقصات المصريات، وقالت إن السبب يعود إلى التمرين المستمر واللياقة البدنية.

وتحدثت أيضاً خلال حوارها عن الراقصة فيفي عبدة، وقالت إنها لن تنسى موقفها عندما كانت تفكر في الانتحار، وأنقذتها فيفي من هذا القرار وأنها من أقرب صديقاتها بالوسط الفني.