الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة محسنة توفيق

حالة من الحزن الكبير خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الصفحات الشخصية لنجوم الفن والغناء، وذلك عقب انتشار خبر وفاة النجمة الكبيرة محسنة توفيق، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء للنجمة الراحلة، وكان أول هؤلاء النجوم الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في محسنة توفيق، الفنانة رانيا يوسف التي غردت عبر حسابها على تويتر، وقالت: «إنا لله وإنا اليه راجعون، وفاة الفنانة القديرة والعظيمة محسنة توفيق»، فيما نشرت النجمة روجينا صورة للنجمة الراحلة، وعلقت عليها وقالت: «البقاء لله، الفنانة العظيمة (محسنه توفيق) في ذمة الله، أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة»، ونشرت الفنانة بسمة صورة محسنة توفيق عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: «يا بهية صحينا على خبر رحيلك عن دنيانا.. علمتينا كتير يا أستاذة محسنة.. ضحكتينا وأبكيتينا، لكن هتفضلي معانا بأعمالك وتاريخك في السينما المصرية والعربية.. البقاء لله»، ونعتها الفنانة منة شلبي وقالت: «مع السلامة يا بهية يا حلوة ياللي كلك طيبة وموهبة وصدق، ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا»، وعدد كبير من نجوم الفن أيضاً حرصوا على نعي النجمة الكبيرة، من بينهم: المنتج محمد العدل، ومنى هلا، وعمرو سلامة، وطارق العريان، والراقصة دينا، وهنا شيحة وغيرهم الكثيرون أيضاً.

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