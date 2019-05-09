ماذا قال شريف مدكور بعد عملية استئصال ورم القولون

حرص الإعلامي شريف مدكور على طمأنة جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك عقب انتهائه من إجراء العملية الجراحية التي استئصل من خلالها ورم خبيث بالقولون.

وخرج شريف مدكور لجمهوره وهو في فراش المرض، وقال: «كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم عليكو، الحمد لله عملت العملية، وإن شاء الله أبقى كويس، عايز أشكر الناس اللي دعولي، ربنا يخليكو ليا، إن شاء الله أبقى كويس، كل سنة وانتو طيبين، ورمضان كريم».

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وكان شريف مدكور قد تلقى دعماً كبيراً من محبيه خلال الأيام الماضية، وحرصوا على الدعاء له خلال الشهر الكريم، أن يتخطى هذه المحنة، ومن المقرر أن يرقد شريف مدكور بالمستشفى 10 أيام للاطمئنان على حالته الصحية طبقاً لرأي الأطباء المتابعين لحالته الصحية.

على ناحية أخرى، تابعت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية حالة الإعلامي شريف مدكور بنفسها، وقامت بزيارته في المستشفى الذي أجريت به العملية الجراحية، وكانت هذه الزيارة قبل إجراء الجراحة بساعات قليلة، وحرصت على دعمه أيضاً في الأزمة التي يعيشها مع هذا المرض الخبيث.