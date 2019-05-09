بالفيديو.. برومو "كازبلانكا" يقترب من 10 ملايين مشاهدة

يواصل البرومو الدعائي لفيلم «كازابلانكا»، للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر، تحقيق مشاهدات عالية حتى الآن حيث إنه وصل لنسبة مشاهدة تقترب من الـ 10 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع من طرحه علي الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، وذلك لما يحتويه البرومو من مشاهد أكشن ومطاردات مثيرة.

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق، وتم تصويره بين مصر والمغرب على أعلى مستوى من التنفيذ، بشكل لم يحدث من قبل في السينما المصرية، وقد تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة من فرنسا لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.

فيلم «كازابلانكا» بطولت مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أمير كرارة، غادة عادل، خالد أرغنش، باسل خياط، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، محمد مفتاح، أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى فيلمز، وإخراج بيتر ميمى.



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