بالفيديو: معركة كلامية بين ريهام سعيد وآيتن عامر هكذا بدأت

اندلعت معركة كلامية بين النجمة آيتن عامر والإعلامية ريهام سعيد، تحوّلت إلى تراشق إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت المعركة مع تقييم آيتن عامر لأداء ريهام كممثلة، وإسدائها نصائح لتدارك أخطائها، ما اعتبرته ريهام إهانة.

ولم تسكت ريهام على نصائح أيتن وقالت أنها تملك رداً سيوجعها بشدة، لكنها تفضل الاحتفاظ به احتراما لشقيقة عامر الكبرى الفنانة وفاء عامر.

آيتن عامر أكدت على وجود أزمة بينها وبين ريهام سعيد بعدما تورطت الأخيرة في استدراجها لمقلب، وقالت: متوقعتش ان هي تعمل فيا كدا وكان أول مرة يحصل فيا مقلب في حياتي، وأضافت تعليقا على قدرات ريهام كممثلة خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة": لم اشاهدها في مسلسل "ابن حلال" ولكن تابعتها في مسلسل "شارع عبد العزيز"، وريهام كممثلة كويسة ولكن تحتاج أن تشتغل على نفسها، من خلال ذهابها إلى ورش للتمثيل، وتشتغل على اللهجة أكثر.

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وتابعت قائلة: ريهام مذيعة مش ممثلة وخبرتها في التمثيل قليلة، وبيعجبني فيها حاجة الناس مش بتنتبه لها وهي أنها ليست من الأشخاص التي تهتم أن تظهر جميلة علي الشاشة.

بعد دقيقة واحدة على إدلاء عامر لتصريحاتها، ردت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: أيتن عامر مش هرد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة .. وعشان ردي هيوجعك وانا ماتعودتش أوجع حد .. بس أنت صعبانة عليا.

وقد استغرب متابعو ريهام ردّة فعلها، واعتبروا أنّها بالغت بها لأنّ أيتن لم تقم بإهانتها وكل ما وجّهته لها كان مجرّد نصيحة كان الإمكان أن تمر مرور الكرام لو لم ترد ريهام عليها.