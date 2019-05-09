بالفيديو والصور: وائل جسار يجبر رامز جلال على إنهاء مقلبه باكراً

أجبر المطرب اللبناني، وائل جسار، الفنان رامز جلال خلال مشاركته في الحلقة الثالثة من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع على فضائية MBC مصر، على إنهاء المقلب مبكراً، إذ أصيب بنوبة هلع اضطرت رامز للكشف عن هويته مبكرا.

جسار الذي بدت الصدمة على وجهه بعد اكتشاف المقلب، أنهال بالضرب على رامز جلال، ما جعل رامز يستنجد به قائلا: أنا حبيبك.. بس خلاص.. تضرب أخوك بالشلوت، ورد عليه وائل قائلا: محدش يقدر يعمل معايا كده.. والله العظيم.. ابعد عني، وأنت حبيبى وحبيب العيلة.

رامز بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة إلا أنّها لم تحمل في سطورها أي إهانة للنجم، عكس بعض النجوم الذين يصدمون لدى عرض الحلقة بإهانات رامز وجهها إليهم على سبيل النكتة. فقد عرّف رامز عن ضيفه في المقدمة بقوله "وائل جسار مطرب لبناني بس تحس إنه بيغني من السبتيه أو بيحك وعاوز ياخد الجنسية المصرية، محمد حماقي حزين بسببه سبب حرج رامي صبري.. وائل جسار مسهوك ومؤسس نظرية المُحن في الغناء".

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وسخر جلال عند اقتراب الفيل من جسار ورشه بالمياه قائلا: شكله حس إن وائل جسار مبيستحماش فقال يرشه بالمياه.

جسار تعرض لإصابة قوية في القدم اليسرى أثناء المرحلة الأولى من المقلب، وبعد ظهور الغوريلا أصيب بالفزع، وتخلى رامز عن القناع بسرعة، وبعد انتهاء نوبة غضب وائل، قدما معا فاصلا من الغناء لأغنية"مشيت خلاص".