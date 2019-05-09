صور.. علياء بهات ورانبير كابور في عطلة رومانسية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن متابعي وعُشاق الثنائي الشهير علياء بهات ورانبير كابور قد افضحوا أمرهما، بعد أن اشتعلت صفحات السوشيال ميديا، وعلى Instagram بصور التُقطت لهما خلسة خلال عطلتهما السرية في سويسرا.

وفقًا للتقارير، شوهد الممثلين بعد حصولهما على استراحة من جدول أعمالهما المزدحم، بجوار بحيرة كومو، مما يؤجج التكهنات بأنهم ربما يبحثون عن مكان لحفل الزفاف المنتظر.

ولمن لا يعرف، بحيرة كومو كانت المكان الذي عُ فيه قد قران كابتن فريق الكريكيت الهندي فيرات كولي والممثلة أنوشكا شارما في عام 2017، وأعقب ذلك حفل زفاف رانفير سينغ ديبيكا بادوكون، الذي حدث في فيلا ديل بالبيانيلو، التي تطل على البحيرة، في إيطاليا يومي 14 و15 نوفمبر.

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ونظرًا لأن حفل زفاف علياء ورانبير هو الحدث الذي طال انتظاره، فقد كان من السهل على الشائعات أن تنتشر بسرعة الصاروخ، ومع ذلك، قال مصدر إن الزوجين يعشقان الجمال الخلاب لبحيرة كومو، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلهما يتجهان إليها.

وقال المصدر”كان كلاهما مشغول للغاية وكانا يخططان لقضاء إجازة لفترة من الوقت، وبدا هذا وكأنه الوقت المثالي وسوف يتوجه رانبير وعلياء قريبًا إلى بحيرة كومو لأنهما يحبان جمالها الخلاب”.

كانت علاقة رابير بعلياء قد بدأت خلال تصوير فيلم براهماسترا العام الماضي، وبعد ذلك تم الكشف عن حبهما بشكل علني خلال جوائز فيلمفير لهذا العام.