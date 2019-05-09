غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقع عدد كبير من النجوم ضحايا لبرنامج الفنان المصري رامز جلال، والذي يحمل اسم «رامز في الشلال»، ويتم تصويره في إندونيسيا.

ويستعين رامز جلال، بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، للإيقاع بضيوف البرنامج.

ونرصد لكم بعض أجور ضيوف رامز جلال هذا العام

الفنان المصري خالد الصاوي 300 ألف جنيه.

الفنان المصري أحمد رزق على 250 ألف جنيه.

الفنانة المصرية حلا شيحة على 300 ألف جنيه.

الفنان المصري محمد رجب 150 ألف جنيه.

الفنان المصري أحمد فهمي 350 ألف جنيه.

الفنان المصري أكرم حسني 200 ألف جنيه.

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الفنانة المصرية فيفي عبده 175 ألف جنيه.

الفنانة المصرية شهيرة 100 ألف جنيه.

السيناريست المصري تامر حبيب 75 ألف جنيه.

الفنانة المصرية شيماء سيف 150 ألف جنيه.

الفنانة المصرية غادة عبدالرازق 30 ألف دولار.

الفنان المصري أحمد فتحي 200 ألف جنيه.

ويتراوح أجر الإعلامية ياسمين الخطيب، ومصطفى حجاج، وسلوى خطاب ورضا عبدالعال، ما بين 150 إلى 200 ألف جنيه.

وكان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو إنهم مطلوبين لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.